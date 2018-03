Concluso spoglio in Valle d'Aosta, M5S conquista seggio Camera

Roma, 5 mar. - Terminato lo spoglio nella piccola Valle D'Aosta con 151 sezioni scrutinate su 151. Due i candidati all'uninominale. A conquistare la Camera è stata la grillina Elisa Tripodi con 15.999 voti e il 24,10% che ha scalzato l'autonomista Alessia Favre (Pd, Uv, Uvp, Epav) ferma a 14.429 voti (il 21,74%).

Per il Senato ha prevalso Albert Lanièce, dell'Union Valdôtaine, in coalizione con Pd-Union Valdôtaine Progressiste-Edelweiss Popolare Autonomista Valdostano, con 15.958 voti e il 25,76%. Lanièce, eletto alle politiche del 2013, è stato vicecapogruppo del gruppo parlamentare Per le Autonomie (Svp-Uv-Patt-Upt)-Psi-Maie a Palazzo Madama.