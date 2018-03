Roma, 5 mar. - Segnali di stabilizzazione dei consumi nell'area euro a inzio anno, dopo al debolezza del finale di 2017. Le vendite del commercio al dettaglio sono marginalmente calate, meno 0,1 per cento rispetto al mese precedente ma, secondo i dati di Eurostat, dopo il più netto meno 1 per cento registrato a dicembre. La dinamica di crescita su base annua ha mlosyrato un leggero recupero, al più 2,3 per cento dai più 2,1 per cento di dicembre.