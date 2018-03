Elezioni, Templeton: reazione pragmatica mercati obbligazionari

Milano, 5 mar. - L'incertezza politica "è ordinaria amministrazione in Italia, per cui ci attendiamo con molta probabilità una reazione pragmatica dei mercati obbligazionari europei alla mancanza di un netto vincitore alle elezioni". A dirlo è David Zahn, Head of European Fixed Income di Franklin Templeton.

"Ora ci attendiamo che possano prendere le redini del paese o una grande coalizione tra i partiti politici italiani o un governo tecnico", ha detto. "In entrambi i casi, serviranno probabilmente alcuni giorni per approdare a una soluzione. Nel frattempo, prevediamo comunque che la risposta dei mercati obbligazionari europei sarà piuttosto ottimista - ha spiegato - In assenza di una soluzione imminente, le autorità italiane potrebbero indire nuove elezioni, ma nei nostri recenti viaggi in Italia, non abbiamo rilevato alcun entusiasmo per un`altra tornata elettorale". Ma avverte: "se le autorità non prendessero seriamente l'esigenza di riforme, in futuro potrebbero esserci delle conseguenze".