Senato, M5S al 31,7% e Lega al 17,9% (oltre 93% delle sezioni)

Roma, 5 mar. - Al Senato, quando sono state scrutinati i voti in 57.442 sezioni su 61.401, oltre il 93 per cento delle sezioni, con 43 collegi uninominali chiusi su 115, il Movimento 5 Stelle si conferma in base ai dati del Viminale ampiamente primo partito con il 31,74% dei voti.

La Lega con il 17,95% è il primo partito del centrodestra. Precede infatti Forza Italia al 14,4% e la lista Fratelli d`Italia con Giorgia Meloni che è al 4,27%. Segue Noi con l`Italia all`1,19%. Il centrodestra a questo punto dello scrutinio al Senato è al 37,48%.

Si conferma il tracollo del Pd sceso al di sotto della soglia del 20% (19,3). La lista Europa con Emma Bonino ha il 2,38%, Insieme lo 0,53% mentre Civica popolare con Lorenzin è allo 0,50%.

Liberi e Uguali ha il 3,24%. Potere al Popolo l`1.05%. Sotto l`1 per cento Casapound e Forza Nuova rispettivamente con lo 0,84% e lo 0,49%.