Leader euroscettico Farage saluta vittoria M5s

Bruxelles, 5 mar. - E' del leader storico dell'Ukip, il partito euroscettico britannico, Nigel Farage la prima reazione da Bruxelles al risultato delle elezioni italiane, che saluta la vittoria del M5s, i cui europarlamentari siedono nell' Efdd, lo stesso gruppo dell'Ukip.

"Congratulazioni ai nostri colleghi" scrive Farage in una nota, affermando che "questo è un enorme balzo in avanti ("surge", ndr) per i partiti euroscettici e anti establishment in Italia". "La maldestra politica dell'immigrazione dell'Ue ha portato a un forte risentimento contro l'Ue e porterà alla sua fine", conclude il leader euroscettico.