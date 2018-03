Effetto banche sul voto, Lega prima a Montebelluna e Arezzo

Milano, 5 mar. - Effetto crac bancari sul voto. A Montebelluna, sede della Veneto Banca, in provincia di Treviso, è stato un vero e proprio exploit della Lega di Salvini con il 41,85% dei voti, seguita, seppur a lunga distanza, dal Movimento 5 Stelle (20,69%). La candidata del centrodestra all'uninominale della Camera, l'avvocatessa del Carroccio, Ingrid Bisa, ha vinto con il 56% dei voti.

Ad Arezzo, sede storica di Banca Etruria, ha vinto Felice Maurizio D'Ettore (35,13%), coordinatore provinciale di Forza Italia e candidato all'uninominale della Camera per il centrodestra. In città la Lega è il primo partito della coalizione con il 18,79%. Sconfitto il candidato aretino del Pd Marco Donati (31,9%).

La vicenda Mps non ha travolto invece il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, che viene eletto a Siena nel collegio uninominale della Camera con il 36,17% dei voti, battendo Claudio Borghi (32,27%), l'economista anti-euro della Lega. Al Senato vittoria al fotofinish per Riccardo Nencini, candidato del centrosinistra nel collegio uninominale di Arezzo e Siena, che riesce a imporsi per un punto percentuale sulla candidata del centrodestra. Nelle Marche avanzata del Movimento 5 Stelle, primo partito con il 35% circa.