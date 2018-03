Elezioni, Fede: bene Berlusconi, ha fatto tutto il possibile

Milano, 5 mar. - "Considerata la sua età", Silvio Berlusconi "ha fatto tutto il possibile" in campagna elettorale e, nonostante il boom registrato dalla Lega di Matteo Salvini, le elezioni lo hanno comunque premiato: "Considerando che non è eleggibile, ne esce bene da ogni punto di vista". Lo ha sottolineato l'ex direttore del Tg4, Emilio Fede, commentando il risultato delle elezioni fuori dall'aula del processo d'appello bis "Ruby bis" che lo vede imputato insieme all'ex consigliera regionale lombarda di Forza Italia, Nicole Minetti, per favoreggiamento della prostituzione di 29 ragazze che avevano partecipato ai festini organizzati da Silvio Berlusconi nella sua villa di Arcore.

Fede ha parlato anche del grande sconfitto, Matteo Renzi: "Mi spiace perché lui è una persona gentile e brava. E credo che abbia fatto bene". Quanto a Salvini, che con la sua Lega ha nettamente superato Forza Italia, "è in gamba". Mentre Di Maio "vive sulle ceneri di un Paese e il malcontento lo aiuta". Ma di certo, ha messo in chiaro l'ex direttore del Tg4, "il Paese così non si governa". Il problema, ha aggiunto, è che "la gente è scontenta, vorrebbe un Paese governato" e di fronte all'impasse della politica "si rivolge nel voto di protesta" premiando il movimento di Beppe Grillo.

Infine una battuta sull'esito del processo milanese. Il precedente processo d'appello, annullato con rinvio dalla Cassazione nel settembre 2015, si era chiuso con la sua condanna a 4 anni e 10 mesi di carcere, ma Fede è convinto di essere assolto da tutte le accuse: "Mi aspetto giustizia. Non ho fatto niente. Sono stato condannato più dall'informazione che dalla giustizia".