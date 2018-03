Spread Btp-Bund ritraccia a 137 punti base dopo impennata apertura

Roma, 5 mar. - Dinamica molto volatile sui titoli di Strato Italiani, dopo il balzo rialzista dei tassi innescato dai risultati delle elezioni. I rendimenti dei Btp decennali hanno superato la soglia del 2 per cento, con il differenziale rispetto ai Bund equivalenti che è arrivato a lambire i 150 punti base. Successivamente, secondo alcune piattaforme i tassi retributivi si sono moderati attorno all'1,99 per cento e lo spread è conseguentemente rientrato sui 137 punti base, comunque in rialzo di 9 punti base rispetto al fixing di venerdì.

Il quadro resta tuttavia volatile e secondo altre piattaforme i valori di rendimenti e spread restano più elevati. Le preoccupazioni degli investitori sembrano concentrarsi sul medio e lungo termine, lo spread sui Btp a 2 anni ha infatti limitato la crescita a 3 punti base, rispetto a venerdì, a quota 59 punti base e quello sui cinque anni a 6 punti base per uno scarto pari a 0,73 punti percentuali.