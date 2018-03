Ginevra, 5 mar. - "Alla fine...un convoglio...che trasporta aiuti assolutamente necessari per decine di migliaia di persone sta arrivando nella Ghouta orientale, in Siria", ha dichiarato in un tweet Robert Mardini, a capo delle operazioni nel Medio Oriente per la Commissione internazionale della Croce rossa.

(fonte afp)