In Abruzzo ha votato il 75% degli elettori

Pescara, 5 mar. - In Abruzzo percentuali di votanti in linea con la media nazionale, è andato al voto il 75,29% degli aventi diritto.

In particolare la provincia dell'Aquila ha fatto registrare il 74,7%. Il comune in cui si è votato di più è stato Poggio Picenze con l'82,77%. In provincia di Pescara ha votato il 75,74 degli aventi diritto (capoluogo con il 74,89%, a Montesilvano il 73,43%). Il comune con la più alta percentuale di votanti è Rosciano, con l'80,86%. In provincia di Teramo si registra il 75,69% (capoluogo 76,78%), a Giulianova 74,84%, a Roseto 74,43% e a Silvi 72,45%).Il comune in cui si è votato di più è stato Castel Castagna con l'84%. Anche a Chieti la percentuale provinciale è del 75 per cento.