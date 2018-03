Maltempo, fino a domenica temporali anche forti al Centro-Nord

Roma, 5 mar. - Dopo il gelido Burian si è aperta la "porta atlantica", ossia basse pressione provenienti dall`oceano, come un treno raggiungeranno tutte le nostre regioni, mietendo maltempo. Per il sito ilmeteo.it almeno fino a domenica 11 ci sarà poco sole sulle nostre regioni: piogge e temporali anche forti colpiranno soprattutto Sardegna, Toscana, Lazio e Campania; pioverà anche al Nord, ma con minore intensità, spazi soleggiati invece sul resto del Sud e sulle regioni adriatiche.

Questo treno carico di piogge subirà una fermata nel giorno della festa della Donna, giovedì 8 marzo, quando l`alta pressione riporterà il bel tempo e un clima decisamente primaverile su tutte le regioni.

Per Antonio Sanò, direttore e fondatore di ilmeteo.it, "dopo la pausa dell`8 e anche 9 marzo, ecco che una nuova e più intensa perturbazione raggiungerà il Nord e il Centro, con nubifragi su Liguria, Toscana, Lazio, settori alpini e prealpini. Temperature in graduale aumento a partire da giovedì 8 Marzo e quota neve in costante rialzo".