Call center Palermo, Orlando chiede incontro urgente al Mise

Palermo, 5 mar. - "In prossimità della scadenza dei numerosi accordi che hanno consentito di gestire le fasi più acute di riorganizzazione del sistema delle TLC per i Servizi di Customer Care si ritiene necessario un momento di esame degli effetti sin ora prodotti atti a prevenire qualunque ripercussione sociale o ostacolo allo sviluppo dei servizi presenti sul territorio". Lo ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando che ha chiesto un incontro al MISE, in presenza del Governo Regionale, per un urgente monitoraggio e una verifica sulle attuali condizioni del Settore dei Call Center a Palermo.