Fastweb-Telecom Sparkle, assoluzione definitiva Comito e altri 5 -2

Roma, 5 mar. - La sentenza di assoluzione in appello decisa nel settembre scorso dalla Corte d`Appello di Roma (che confermava l`assoluzione in primo grado del Tribunale di Roma dell`ottobre 2013) non è stata impugnata di fronte alla Corte di Cassazione entro i termini consentiti dalla Procura generale, né dalle parti civili, passando così in giudicato.

"Per il mio assistito - aggiunge Merluzzi - si concludono anni di dolore, sofferenza, umiliazione. Massimo Comito esce a testa alta da questa lunga vicenda, con un`assoluzione piena, nel merito, che porta giustizia in una vicenda piena di ingiustizie. A breve presenteremo un ricorso per l`ingiusta detenzione subita da Comito: si tratta di ben cinque mesi in carcere e sette mesi agli arresti domiciliari".