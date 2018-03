Fastweb-Telecom Sparkle, assoluzione definitiva Comito e altri 5

Roma, 5 mar. - "E` stata notificata questa mattina a Massimo Comito la conclusione positiva del procedimento penale sul caso Fastweb-Telecom Italia Sparkle, nato in seguito all`inchiesta emersa nel 2010 sul presunto maxiriciclaggio di due miliardi di euro". E` quanto dichiara in una nota l`avvocato Fabrizio Merluzzi, legale di Massimo Comito, ex responsabile commerciale dell`area Europa di Telecom Italia Sparkle.

Diventa quindi definitiva l`assoluzione per lui e gli altri cinque manager coinvolti: Silvio Scaglia, Mario Rossetti e Roberto Contin (rispettivamente fondatore, ex direttore finanziario ed responsabile Large Account di Fastweb) e Stefano Mazzitelli e Antonio Catanzariti (rispettivamente ex amministratore delegato ed ex responsabile Carrier sales Italy di Telecom Italia Sparkle).

(Segue)