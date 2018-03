Roma, 5 mar. - "Senza dubbio un risultato deludente. La nostra principale carenza è stata di discontinuità". Così, Stefano Fassina ha risposto e ai microfoni di Radioanch'io alla domanda sul risultato di Liberi e Uguali.

"Liberi e Uguali ha puntato tutto su un profilo politico, programmatico e di classe dirigente pre-renziano, mentre, come è evidente per tutta la sinistra storica europea, il problema sono gli ultimi 3 decenni, non gli ultimi 3 anni di Matteo Renzi" ha sottolineato Fassina.