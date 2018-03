Ruby bis: slitta ad aprile appello bis per Fede e Minetti

Milano, 5 mar. - Slitta al 16 aprile prossimo il processo d'appello bis del cosidetto caso "Ruby bis" a carico dell'ex direttore del Tg4, Emilio Fede, e dell'ex consigliera regionale lombarda di Forza Italia, Nicole Minetti. Oggi erano previste la requisitoria del sostituto procuratore generale Daniela Meliota e, a seguire, le arringhe difensive. Ma l'udienza di oggi è saltata per l'impedimento di uno dei guidici della Quarta Corte d'Appello di Milano che oggi non ha potuto essere presente in aula.

Fede e Minetti sono accusati di favoreggiamento della prostituzione di 29 ragazze maggiorenni che avevano partecipato alle serate di Arcore, con il giornalista che risponde anche induzione alla prostituzione di altre tre ragazze. Fu la Cassazione, nel settembre 2015, a ordinare un nuovo processo d'appello dopo aver annullato con rinvio la "prima" sentenza d'appello che si era chiuso con la condanne più lievi rispetto al primo grado di giudizio: 4 anni e 10 mesi per Fede (contro i 7 anni del primo grado) e 3 anni per Minetti (con uno sconto di due anni rispetto ai 5 anni della sentenza di primo grado). Sul banco degli imputati, insieme a loro, c'era anche Lele Mora: l'ex talent scout incassò una condanna pari a 6 anni e 1 mese di carcere ma la sentenza non venne impugnata dai suoi legali in Cassazione ed è dunque passata in giudicato.