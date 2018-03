Roma, 5 mar. - "Se ci fosse un`evoluzione, una crescita da parte del M5s e diventassero persone di parola, allora ci si potrà sedere attorno a un tavolo". Così Gianmarco Centinaio della Lega poco fa ai microfoni di Radio anch`io (Rai Radio1).

"Come sapete sono molto scettico sul M5s. Li ho visti in azione in questi 5 anni. E quello che ho visto non mi è piaciuto per la loro mancanza di parola" ha aggiunto.