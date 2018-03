Egitto, presentatore Tv detenuto per "oltraggio alla polizia"

Il Cairo, 5 mar. - Un conduttore televisivo è stato posto ieri in stato di detenzione per quattro giorni per "aver insultato la polizia", dopo aver parlato nella propria trasmissione "L'Egitto Oggi" delle difficili condizioni di vita di un poliziotto. E' quanto ha reso noto una fonte giudiziaria.

Nei giorni scorsi la Procura generale ha assicurato che perseguirà i media responsabili di diffondere "informazioni false". A tre settimane dalle elezioni presidenziali, che vedono favorito il presidente Abdel Fatah al-Sisi, le autorità hanno rafforzato i controlli su giornalisti egiziani e stranieri. Giovedì scorso è stato lo stesso Sisi ad ammonire i media contro la pubblicazione di informazioni ritenute diffamatorie verso l'esercito, bollandole come "alto tradimento".