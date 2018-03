Anche in Toscana il Pd arretra e perde molti collegi

Firenze, 5 mar. - Seguendo un trend che va avanti da alcuni anni, anche in Toscana si ridimensiona fortemente il centrosinistra, seppure con risultati che rimangono sempre ben superiori alla media nazionale. C'erano molti collegi dati per sicuri per esponenti persino del Governo uscente, ma a Pisa rischia grosso, in attesa dei dati definitivi, l'ex ministro Valeria Fedeli.

E così torna il leit motiv della Toscana "meno rossa", al punto che a Camera e Senato il Pd si attesta intorno al 30%, e perde in molti collegi strategici. La Lega, che per molti anni non era quasi esistita in questa regione, arriva al 17%, contro lo 0,7 del 2013. Male Leu, che a partire dalla genesi di Mdp, ha visto la Toscana come laboratorio principale, ma alla Camera non va oltre il 4,3%. Benissimo i Cinque Stelle, scelti dal 24,2% degli elettori. Forza Italia al 10, Fdi al 4.

Tra i collegi più rilevanti, a Lucca eletto Massimo Mallegni (Forza Italia - Coalizione Centrodestra ) con il 30,19%. A Sesto Fiorentino Dario Parrini á(Pd) prende il il 41%. A Firenze, Matteo Renzi eletto con il 43,56%. A Prato Giorgio Silli del centrodestra è al 34,48% davanti a Benedetto Della Vedova col 33,02%.

A Siena Pier Carlo Padoan è in testa col 36,18%, davanti a Claudio Borghi del centrodestra che ha il 32,48% e Leonardo Franci del M5S è al 22,29%. Bene ad Arezzo Riccardo Nencini, segretario del Psi, con il 35% su Tiziana Nisini. A Livorno Roberto Berardi per il centrodestra col 32,95 è avanti a Silvia Velo (Pd) ferma al 30,66%. A Pisa rischia grosso l'ex ministro Valeria Fedeli che ha il 31,5% ed è sotto a Rosellina Sbrana (centrodestra) con il 33,21%.

A Massa è avanti Deborah Bergamini (centrodestra) col 37,72%. Male Cosimo Ferri candidato Pd col 25,56.