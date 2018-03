Vola Toronto, undicesima vittoria consecutiva

Roma, 5 mar. - Prosegue la marcia in testa alla Eastern Conference dei Toronto Raptors. Undicesima vittoria nelle ultime dodici partite per i canadesi che questa volta hanno superato gli Charlotte Hornets 103-98. Cleveland ieri ha perso e ad averne approfittato è stata Indiana, che ha vinto un vero e proprio scontro diretto contro Washington, 98-95, per tallonare da vicino i Cavs al terzo posto. Vittoria importante dei Milwaukee Bucks, 118-110 sui Philadelphia 76ers con belinelli autore di 10 punti in 24 minuti. Trascinatore il solito Giannis Antetokounmpo, con 35 punti. I New Orleans Pelicans superano 126-109 i Dallas Mavericks per l`ottava vittoria di fila. Doppia doppia per Anthony Davis con 23 punti e 13 rimbalzi. Ottava sconfitta di fila in trasferta per i Brooklyn Nets, superati 123-120 sul campo dei Los Angeles Clippers. Questi i risultati: Atlanta Hawks - Phoenix Suns 113-112 Washington Wizards - Indiana Pacers 95-98 Toronto Raptors - Charlotte Hornets 103-98 Dallas Mavericks - New Orleans Pelicans 109-126 MIlwaukee Bucks - Philadelphia 76ers 118-110 Los Angeles Clippers - Brooklyn Nets 123-120 Sacramento Kings - New York Knicks 102-99