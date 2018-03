Fedriga: risultato Lega in Friuli Vg va sopra le aspettative

Trieste, 5 mar. - Massimiliano Fedriga, leader della Lega Nord in Friuli Venetia Giulia, ha dichiarato che il 26,27% del suo movimento in regione "è un risultato che va sopra le nostre aspettative". Fedriga è un possibile candidato del Centrodestra alla presidenza della Regione nelle elezioni del 29 aprile. "Noi - ha detto al Gr Fvg- in questi giorni ci incontreremo per scegliere definitivamente il candidato presidente e la scelta si farà indicando le persone che possano rappresentare la coalizione quindi non utilizzeremo sicuramente il bilancino".