Australia, si apre fase cruciale su accuse abusi a cardinale Pell

Melbourne (Australia), 5 mar. - L'avvocato del cardinale George Pell, al centro dello scandalo di abusi su minori in Australia, ha accusato la polizia di non aver seguito le procedure, perché non ha indagato sulle testimonianze presentate dalla difesa a favore del porporato. L'accusa arriva nel giorno in cui inizia una fase cruciale del procedimento in cui si deciderà se il cardinale sarà rinviato a giudizio.

Il 76enne, il più alto prelato mai accusato di un reato criminale e nello scandalo sulla pedofilia, nega ogni accusa. Pell è arrivato in tribunale con una giacca beige, su una camicia nera con il colletto da prete, scortato da decine di poliziotti.

Un piccolo gruppo di manifestanti lo ha atteso fuori dalla Corte di Melbourne urlando "George Pell vai all'inferno".

Saranno chiamati 50 testimoni. Questa fase durerà fino a quattro settimane. Il magistrato Belinda Wallington dovrà poi decidere se le prove saranno sufficienti per avviare un processo. L'udienza di oggi è stata aperta ai media per 30 minuti prima del rinvio al pomeriggio quando sono attese le testimonianze più delicate attraverso un collegamento video con alcune vittime di abusi.

(fonte afp)