Roma, 5 mar. - Il risultato elettorale potrebbe aumentare la volatilità sugli asset italiani. E' quanto afferma Ubs in un report dedicato all'analisi del voto in Italia. "Ci attendiamo un lungo negoziato che potrebbe far aumentare la volatilità. Una larga coalizione sarebbe ben vista dai mercati garantendo stabilità politica e disciplina fiscale".

Secondo Ubs tornare nuovamente alle urne invece potrebbe prolungare l'incertezza e pesare sugli asset italiani.