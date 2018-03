Niger, Isis pubblica video su imboscata e uccisione soldati Usa

Roma, 5 mar. - Il gruppo dello Stato Islamico (Isis) ha pubblicato un video che mostra l'uccisione di quattro soldati americani in un agguato in Niger lo scorso ottobre. Al momento, riferisce la Bbc, non è ancora chiaro agli esperti per quale ragione il video sia stato postato sull'app di messaggistica Telegram solo oltre quattro mesi dopo l'attentato.

Il video è composto principalmente da filmati grezzi, comprese alcune immagini apparentemente girate con una fotocamera su un elmetto appartenente a uno dei soldati. Il video sembra suggerire che l'attacco sia stato eseguito dai militanti dell'Isis.

Le prime immagini, fisse, mostrano un presunto giuramento di fedeltà al leader dell'Isis, Abu Bakr al Baghdadi, da parte di alcuni membri di Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), gruppo del Sahel legato ad al Qaida.

Il video mostra inoltre diversi militanti armati che camminano e corrono in un'area desertica, preparandosi a quella che appare essere un'imboscata. I filmati successivi sembrano essere stati girati da uno dei soldati statunitensi e alcuni di questi inquadrano dei militari Usa impegnati in un conflitto a fuoco con i loro assalitori.

A questo punto, uno dei soldati appare senza vita e le immagini mostrano i combattimenti in corso fino a quando anche altri militari americani non vengono colpiti a morte, compreso quello che apparentemente stava filmando la scena.