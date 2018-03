Fedriga: «Salvini Premier? Mattarella dovrà tenere presente il primato della Lega»

ROMA - Salvini Premier? «Sono convinto che il Presidente della Repubblica terrà in considerazione il risultato elettorale essendo la Lega la prima forza politica della coalizione che esprime la maggioranza dei voti e dei parlamentari». Lo ha affermato in ai microfoni di Radio 1 il capogruppo uscente della Lega alla Camera, Massimiliano Fedriga.

«Personalmente - ha aggiunto - non vedo personalmente grande alternativa a una coalizione del centrodestra, anche vedendo i numeri. Come ha detto ieri il vicesegretario federale del partito Giorgetti, il nostro interlocutore sono gli alleati; noi andiamo in quella direzione».