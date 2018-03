Turchia, blitz anti-Isis ad Ankara. Chiusa l'ambasciata Usa

Ankara, 5 mar. - Una maxi-operazione anti-Isis è in corso ad Ankara. Nella capitale è stato rafforzato il dispositivo di sicurezza e l'ambasciata Usa resterà chiusa per l'intera giornata per "minacce alla sicurezza".

La Procura di Ankara ha emesso 20 mandati d'arresto. Dodici sospetti terroristi sono stati già fermati, secondo l'agenzia Anadolu. Gli arrestati sono tutti stranieri che cercavano di reclutare nuovi jihadisti per l'Isis, secondo l'agenzia di stampa turca. I sospettati erano in contatto con le "zone di conflitto".

Il governatorato di Ankara ha reso noto in un comunicato di aver messo in campo "misure di sicurezza extra" dopo che fonti Usa avevano comunicato all'intelligence turca informazioni su possibili attacchi contro l'ambasciata e nelle zone abitate e frequentate da cittadini americani.

Sul suo sito internet la missione statunitense ha invitato gli americani in Turchia ad "evitare grandi assembramenti" e "tenere un profilo basso".

(fonte afp)