Civati (Leu): io forse fuori. Destre al 50%, cappotto sinistre

Roma, 5 mar. - "Una grande delusione per tutto il centrosinistra perché mi pare ci sia una netta affermazione della destra, una maggioranza assoluta o qualcosa che si avvicina moltissimo" . Lo ha affermato Pippo Civati, fra i fondatori di 'Liberi e Uguali', commentando ai microfoni di Radio 1 i risultati elettorali senza nascondere la preoccupazione per la propria elezione.

"C'è il rischio che io non sia in Parlamento - ha spigato Civati - perché il nostro dato è oggettivamente basso' Alla richiesta di individuare quali siano stati i possibili errori commessi dal proprio schieramento, Civati ha poi risposto: ' E' un po' presto per dire cosa abbiamo sbagliato; ci sono state delle incertezze nel comunicare l'elemento di novità che potevamo rappresentare. E' sembrata una soluzione non così rinnovata e lo abbiamo scontato. Piero Grasso è una persona che ci ha rappresentati con tutto se stesso, quando si fallisce si fallisce tutti insieme".

"Sulle liste - ha aggiunto- non mi è piaciuto come sono state costruite e secondo me qualche elemento di criticità c'è stato, anche se non avrebbe risolto' Infine, in merito al risultato conseguito dalla Lega di Salvini, Civati ha poi concluso: 'Voto di protesta? Chiaro che ci sia, mi pare una costante della situazione in tutta Europa, però la Lega non è solo un partito di protesta, è un partito che ha un passato di governo, che questa volta ha trovato una chiave per entrare in relazione con gli italiani, una chiave che non condivido ma sulla quale dovremmo riflettere di più perché nessuno si aspettava un 'cappotto' del genere. Salvini si afferma in tutta Italia, anche nei confronti di un Berlusconi che è sembrato stanco'