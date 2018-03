Borghi (Lega): centrodestra parlerà innanzitutto con M5s

Roma, 5 mar. - "Chi ha a cuore la democrazia non può non tener conto che c'è un terzo del paese che ha votato M5S e bisognerebbe essere dei matti per pensare che vadano ignorati o messi nel cassetto. E' il metodo Renzi quello di pensare che esista solo lui. Bisogna guardare con molto rispetto a chi ha votato 5 stelle. Garantisco che il centrodestra parlerà anche con altri partiti, prima fra tutti i Cinquestelle. Ci parleremo come centrodestra. Il punto di partenza per noi è per forza la coalizione". . Lo ha affermato Claudio Borghi, dirigente della Lega, parlando ad Agorà su Raitre.