In Liguria boom di Lega e M5s, il centrodestra prima coalizione

Genova, 5 mar. - Boom della Lega e del Movimento 5 Stelle in Liguria. In una delle regioni storicamente rosse, che alle ultime regionali aveva però visto imporsi il centrodestra guidato dall'ex delfino di Berlusconi, Giovanni Toti, il M5s è il primo partito con circa il 30% dei voti, seguito dal Carroccio, che ha raccolto a sorpresa oltre il 20% dei consensi e supera Forza Italia di quasi 8 punti percentuali. Crolla invece il Pd, che si attesta intorno al 20%, sostanzialmente in linea con la media nazionale.

Tra le coalizioni in Liguria si impone ampiamente il centrodestra in tutti i collegi per la Camera, tranne in 2 collegi genovesi dove prevale il M5s. Anche i collegi per il Senato vanno al centrodestra, tranne quello del capoluogo che se lo aggiudica il movimento fondato dal comico genovese.