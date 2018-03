Elezioni, la caotica notte ai seggi per il voto all'Estero -2

Roma, 5 mar. -

Una volta avviato, lo scricchiolante carrozzone dello scrutinio è andato avanti senza grossi intoppi. Più a rilanto che nel resto d'Italia, ma "senza particolari polemiche o grandi contestazioni". Ogni preferenza è stata valutata con attenzione e numerosi rappresentanti di lista hanno vigilato sulle operazioni. Presenti in buon numero quelli dei principali partiti, il Pd, il Movimento Cinquestelle e Forza Italia. L'impressione - riferisce la fonte - è che gli italiani all'estero avessero "una conoscenza limitata" delle modalità di voto e consegna delle buste.

Un piccolo giallo, subito rientrato, si è verificato in apertura dello spoglio. Anzi, prima. Uno dei seggi, in cui tutte le operazioni erano state completate prima della chiusura dei seggi, ha avviato lo scrutinio quando non erano ancora le 23. Una "palese irregolarità", che ha richiesto l'intervento dei Carabinieri.

E alcuni sospetti hanno destato le preferenze - alcune decine - assegnate in particolare a due candidati in un seggio europeo. La "grafia" che accorda loro il voto sembra essere sempre la stessa in almeno una quarantina di occasioni. Possibile che sia presentato un esposto alla Corte d'Appello.