Elezioni, la caotica notte ai seggi per il voto all'Estero

Roma, 5 mar. - E' stata una notte lunga, difficile e caotica quella trascorsa a Castelnuovo di Porto, dove lo scrutinio dei voti degli italiani all'estero è cominciato in modo confusionario e dopo le ore 8 di lunedì procedeva ancora a rilento, seppure in maniera apparentemente regolare. Secondo gli ultimi dati del Viminale, lo scrutinio è stato completato in 470 dei 1.858 seggi allestiti, con il Partito democratico in testa (25,87%) davanti alla coalizione di centrodestra (20,80%) e la M5S (16,83%).

Le prime difficoltà si sono registrate sulla composizione dei seggi, già nel pomeriggio di ieri. In serata, almeno un'ottantina erano privi di presidenti o scrutatori. "Sono stati chiamati parenti e amici - ha rivelato ad askanews uno dei presidenti presenti -. E sono stati precettati i vigili urbani". Ma il caos, anziché diminuire, è aumentato. Gli accessi al Centro polifunzionale della Protezione civile, ad un certo momento della sera, sono stati sbarrati e chi era stato invitato a coprire i buchi al seggio è stato impossibilitato a raggiungerlo per parecchio tempo. C'è stata "una mancanza di comunicazione" con le autorità preposte alla sicurezza, ha commentato la fonte, che non esclude la possibilità che "i seggi più piccoli", con un numero di voti da scrutinare più basso, siano stati "accorpati", sebbene la possibilità di unire presidenti e scrutatori di seggi diversi non fosse inizialmente prevista. (Segue)