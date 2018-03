Debacle Minniti, a Pesaro M5s in testa e centrodestra secondo

Roma, 5 mar. - Debacle per il ministro dell'Interno Marco Minniti nel collegio uninominale di Pesaro per la Camera. Il titolare del Viminale, quando lo scrutinio è ormai quasi finito (260 sezioni su 268) conquista solo il terzo posto con il 27,8% dei consensi. A vincere è il candidato del Movimento cinque stelle Andrea Cecconi con il 34,8% che è peraltro uno di quelli coinvolti nello scandalo 'rimborsopoli' che, dopo il deferimento ai probiviri, si è impegnato a lasciare libero il seggio. Al secondo posto Anna Maria Bezziccheri per il centrodestra con il 31,5%.