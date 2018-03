Renzi tutta la notte al Nazareno, Rossi: a breve suo annuncio

Roma, 5 mar. - "Con Matteo Renzi ci siamo appena lasciati. A breve farà la sua conferenza stampa e sarà lui a esprimere in quella sede le sue valutazionu, considerazioni e decisioni". Lo ha affermato il responsabile organizzazione del Pd Andrea Rossi, parlando in sala stampa al Nazareno dove il segretario dem Renzi ha trascorso l'intera notte

Quanto al Pd, "in questo momento - ha sottolineato Rossi in collegamento con la MaratonaMentana su La7- noi prendiamo atto di essere diventati oggi la terza forte del Paese". E "fermo restando il nostro senso di responsabilità verso il Paese, per noi ora si profila per il futuro il ruolo di opposizione per cinque anni. In questo momento la responsabiità primaria di iniziativa è di M5s e centrodestra".