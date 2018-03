In Vietnam storica visita della portaerei americana Carl Vinson

Hanoi, 5 mar. - La portaerei americana Carl Vinson è arrivata oggi in Vietnam per una visita storica: una prima dai tempi della guerra combattuta tra il 1955 e il 1975, a sottolineare il rafforzamento di un asse militare a fronte della Cina, sempre più potente e determinata a dettare la sua legge nel Mar Cinese meridionale.

La USS Carl Vinson sarà per quattro giorni a Danang, base per un'agenda che include una visita a un centro per le vittime dell'agente arancio, il defoliante tossico che gli Usa spargevano sulle terre vietnamite durante il conflitto.

Sullo sfondo del simbolico attracco della Carl Vinson, il braccio di ferro regionale per il controllo del Mar Cinese meridionale, dove Pechino continua a costruire isole artificiali in grado di ospitare installazioni militari, con la crescente irritazione del Vietnam e altri Paesi dell'area. Gli Usa non sono direttamente interessati dalla disputa, ma sostengono la necessità di garantire la libertà di navigazione. (con fonte afp)