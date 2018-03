Onu: in Egitto il "bazar" delle armi di Pyongyang per Africa e M.O.

Roma, 5 mar. - L'Egitto è diventato un importante punto di trasbordo per le armi della Corea del Nord dirette nei Paesi del Nord Africa e del Medio Oriente che consente al regime di Pyongyang di aggirare le sanzioni Onu. E' quanto si legge in un rapporto delle Nazioni Unite che verrà pubblicato questo mese, anticipato oggi dal New York Times.

L'Onu ha indagato su un cargo nordcoreano intercettato al largo dell'Egitto nel 2016, che trasportava 30.000 lanciagranate per un valore di 26 milioni di dollari. Nel rapporto si afferma che le armi erano destinate all'Organizzazione araba per l'industrializzazione, il principale consorzio egiziano per le armi, supervisionato dal presidente Abdel Fatah al Sisi.

Secondo le Nazioni Unite, l'Egitto ha consentito alla Corea del Nord di usare la propria ambasciata al Cairo come "un bazar delle armi" per la vendita nella regione, permettendo così al regime di Pyongyang di acquisire denaro contante e di aggirare le sanzioni internazionali. Comportamento che ha suscitato l'ira degli Stati Uniti, che lo scorso agosto hanno tagliato o sospeso 291 milioni di aiuti militari, ricorda oggi il New York Times.