Roma, 5 mar. - Da oggi la Lega è diventata una Lega nazionale, non so quanti avessero previsto per esempio la Lega al 17% nel collegio Lazio2, oppure io che arrivo vicino a far perdere Padoan. D'altra parte è chiaro che da oggi Salvini è il leader del centrodestra". Lo ha dichiarato Claudio Borghi, esponente della Lega, parlando ad Agorà su Raitre.