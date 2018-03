Affondano i ministri,Gentiloni bene.Lotti-Padoan-Boschi salvi

Roma, 5 mar. - Insieme al Pd, dato a metà scrutinio sotto il 20%, affondano buona parte dei ministri del governo Gentiloni. Lui il premier è l'unico che nel collegio uninominale Camera di Roma centro si avvia verso una vittoria piena. Gentiloni raccoglie infatti, quando sono state scrutinate 205 sezioni su 218, il 41,9% dei consensi affermandosi sul candidato del centrodestra Luciano Ciocchetti, fermo al 30,9. Angiolino Cirulli del Movimento cinque stelle resta al 16,7%.

Si salvano con percentuali alte Maria Elena Boschi, che a Bolzano supera il 40% contro Micaela Biancofiore del centrodestra ferma al 25,4% e Luca Lotti che, a casa sua, nell'Empolese conquista il 40,9% in netto vantaggio rispetto al candidato del centrodestra Ciraolo al 26,73. Vittoria in vista, dopo una nottata di suspense, anche per il titolare dell'Economia Pier Carlo Padoan che è al 35,5% davanti al candidato della Lega, l'economista Claudio Borghi staccato di un paio di punti percentuali.

Si mette bene nel collegio uninominale di Reggio Emilia per la Camera per Graziano Delrio che quando sono scrutinate 180 sezioni su 205 è in vantaggio con il 35,9% dei voti contro il 28,4% di Maria Edera Spadoni del Movimento cinque stelle. (Segue)