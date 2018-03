Stampa estera: boom dei populisti ma Italia è ingovernabile -6

Roma, 5 mar. - Da parte sua, in Svizzera La Tribune di Ginevra punta su "l'enigma annunciato in Italia" e spiega che "la designazione di un presidnete del Consiglio si annuncia complicata".

Per la Neue Zurcher Zeitung è "la vittoria dei manifestanti". "In Italia vincono le forze che guidano la politica come un carnevale di sentimenti viscerali e mobbing. La destra è avanti, seguita dai Cinque Stelle, la sinistra è punita", si legge. E per Andres Wysling, "il capo dei Cinque Stelle, Luigi Di Maio, non esclude una coalizione".

In Russia, la governativa Rossijskaya gazeta titola: "In testa la coalizione guidata da Silvio Berlusconi". Mentre Gazeta.ru si limita a dare il dato (parziale) del Senato: "centrodestra in testa".