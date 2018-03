Stampa estera: boom dei populisti ma Italia è ingovernabile -5

Roma, 5 mar. - La vittoria dei Cinquestelle e del suo leader Luigi Di Maio in apertura della Die Welt, che analizza il voto parlando di "Inquietante flirt italiano con l'anarchia". "Il risultato elettorale in Italia sembra confermare le paure. Il paese è diviso in tre blocchi, ma nessuno ha una maggioranza. L'unica via d'uscita è un'assurda alleanza destra-sinistra. Anche Berlusconi è infastidito", scrive il quotidiano tedesco. "Trionfano alle elezioni parlamentari in Italia la destra e i critici europei", scrive invece la Die Ziet.

"Il Movimento Cinquestelle e la Lega grandi vincitori delle elezioni italiane", scrive invece Le Temps. "Nessuna maggioranza parlamentare emerge in Italia alla fine delle elezioni legislative, ma la coalizione di destra-estrema destra è in testa secondo i risultati parziali, mentre il Movimento 5 stelle sembra essere il primo partito del paese", commenta il quotidiano svizzero.(Segue)