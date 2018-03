Usavano carte di credito clonate: 7 arresti e 8 denunce -3

Roma, 5 mar. - Successivamente venivano effettuati tentativi di pagamento con diverse carte di credito, prima per importi irrisori per verificare il funzionamento dello strumento di moneta elettronica e, solo in caso positivo, per importi più consistenti. In una circostanza i criminali avevano provato ad eseguire, senza successo, presso un rivenditore di auto, un pagamento da 500.000 euro con una carta intestata ad un cittadino degli Emirati Arabi. Le risultanze delle attività tecniche eseguite, in questo caso, sono state immediatamente riscontrate presso i gestori dei circuiti di pagamento con i quali il GAM ha quotidiani rapporti istituzionali e ciò molto spesso ha consentito di bloccare il pagamento in frode, oltre che identificare i punti di pagamento compromessi.

I codici relativi alle carte di credito clonate non hanno interessato soltanto vittime italiane, ma anche persone residenti in paesi dell`Unione Europea o in altre parti del mondo. Anche in questo senso, la conoscenza dei meccanismi della cooperazione internazionale ha consentito di risalire agli intestatari delle carte e ricostruire i loro spostamenti in Italia per confermare ulteriormente che nel periodo in cui erano state utilizzate, i soggetti non si trovavano in Italia.

In sostanza l`operazione ha portato alla luce un sistema ben strutturato dedito al reperimento - sui canali nazionali e internazionali - di codici relativi a carte di credito clonate a danno di ignari titolari, poi utilizzati presso esercenti compiacenti i quali permettevano di "strisciare" le carte restituendo in contanti parte delle somme percepite. Il totale delle somme illecitamente transate ammonta a circa un milione di euro.

Le indagini, svolte con appostamenti, pedinamenti, analisi di segnalazioni di operazioni sospette inviate dagli istituti bancari, intercettazioni telefoniche e telematiche, hanno consentito di raccogliere numerosi indizi di colpevolezza in ordine a numerosi casi di frode perpetrata. Il contenuto degli elementi di prova si è arricchito ulteriormente a seguito delle perquisizioni effettuate in tutta Italia, nel corso delle quali sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro diversi notebook, smartphone e tablet dalla cui analisi i finanzieri hanno potuto reperire nuovi elementi di dettaglio. L`esito delle investigazioni è stato riferito all`autorita` giudiziaria inquirente che ha ritenuto di avanzare richiesta di misura cautelare per interrompere la commissione dei delitti in argomento.