Usavano carte di credito clonate: 7 arresti e 8 denunce -2

Roma, 5 mar. - L`indagine è partita da una comunicazione inviata dall`Ufficio sicurezza della società NEXI (già Cartasì), che gestisce il circuito di pagamento con moneta elettronica, con la quale venivano segnalati dei tentativi di pagamento effettuati presso un`azienda di autotrasporti di Pomezia risultati anomali per l`entità dell`importo e l`origine estera della banca che aveva emesso le carte di credito utilizzate. L`informazione, così pervenuta al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, è stata inquadrata in un contesto più ampio in virtù delle specifiche informazioni istituzionalmente demandate al reparto. L`analisi condotta dagli specialisti del Gruppo Antifalsificazione Monetaria e degli altri mezzi di pagamento (GAM) si è orientata ad esaminare le modalità con cui è stata eseguita l`operazione, approfondendo il profilo dei soggetti emergenti.

E` stato così subito appurato che alcune carte di credito utilizzate erano state già adoperate per effettuare pagamenti, in frode, in altre località d`Italia. Sul versante soggettivo gli indagati, molti dei quali di origine calabrese, erano già noti alla Finanza sia per alcuni precedenti specifici, sia perchè presenti nell`archivio delle segnalazioni di operazioni sospette antiriciclaggio.

Fin dalle prime indagini, quindi, l`analisi accentrata dei flussi finanziari ha consentito di correlare le singole condotte illecite ed i relativi responsabili con le informazioni provenienti dagli istituti di credito e con quelle istituzionalmente esaminate in relazione alle segnalazioni di operazioni sospette. Proprio dall`esame di alcune di esse si è trovata conferma dell`operatività del gruppo criminale: risultava, infatti, una movimentazione anomala per novemila euro, bonificata da un agriturismo (punto compromesso) in favore di uno degli indagati in possesso di una carta di credito clonata.

Le informazioni così contestualizzate hanno consentito di rappresentare un quadro completo delle frodi commesse e di avviare più penetranti attività di intercettazione che hanno consentito di ampliare il novero dei soggetti compiacenti e di disvelare il modus operandi attuato dai membri della banda. E' così emerso che l`attività criminale veniva realizzata attraverso la preliminare individuazione dell`esercente compiacente titolare di P.O.S. presso il quale effettuare i consistenti "pagamenti" e, contestualmente ottenere da questi la restituzione del denaro relativo alla transazione eseguita, decurtato di una percentuale che veniva trattenuta dal titolare dell`esercizio.

(segue)