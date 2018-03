In Veneto trionfa centrodestra, Lega primo partito M5s secondo

Venezia, 5 mar. - In Veneto è la Lega a confermarsi il primo partito con oltre il 32,3% delle preferenze, a seguire il risultato del Movimento 5 Stelle con il 23,9% (4.436 sezioni su 4.739), il Pd si ferma al 17%. Sul fronte del centrodestra, Forza Italia (superato di una lunga distanza dall'alleato del Carroccio) raggiunge il 10,8% e Fratelli d'Italia il 4,3%.

E il successo della coalizione di centrodestra in Veneto lo si legge tutto nel 48% conseguito che sorpassa nettamente il centrosinistra che permane al 20%. Entrando nei dati della coalizione, Più Europa di Emma Bonino non raggiunge il 3%. A sinistra Liberi e Uguali si ferma al 2,6%.Venendo ai collegi, nel collegio plurinominale Veneto 1 della Camera il centrodestra è al 47,9%, il centrosinistra al 21%, i Cinque stelle al 23,5. Nel collegio plurinominale Veneto 2 della Camera il centrodestra è al 49,4%, il centrosinistra al 19,4%, i Cinque stelle 23,2. E il Veneto si conferma anche per questa tornata elettorale la regionale con maggiore affluenza al voto.