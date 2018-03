Roma, 5 mar. - La Borsa di Shanghai recupera nel finale e chiude con l'indice principale in lieve rialzo dello 0,09%, in controtendenza rispetto alle flessioni di tutti i principali listini asiatici. A sostenere l'azionario cinese gli effetti modesti dei dazi su acciaio e alluminio annunciati dagli Stati Uniti e le nuove stime del governo sull'economia con una crescita del Pil al 6,5% per il 2018 e un calo del rapporto deficit/pil al 2,6%.