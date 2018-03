In Friuli la Lega quadruplica voti, sconfitti Serracchini e Illy

Trieste, 5 mar. - La Lega Nord on Friuli Venezia Giulia quadruplica i voti di cinque anni fa, affermandosi come primo partito del Friuli Venezia Giulia, ottenendo il 26,27% dei consensi. Il M5S al secondo posto con 23.92, al terzo il Pd con 19,29%. La presidente della Regione uscente, Debora Serracchiani, sta soccombendo nell' uninominale di Trieste (lo spoglio è alle fasi finali): in testa Renzo Tondo del centrodestra, col 38,36% dei consensi, dietro la governatrice col 25,9%. Nel collegio senatoriale Riccardo Illy soccombe alla candidata del centrodestra. E' probabile che, alla luce dei risultati elettorali, la Lega Nord rivendichi la candidatura alla presidenza ella Regione per il Centrodestra alle prossime Regionali del 29 aprile.