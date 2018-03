Stampa estera: boom dei populisti ma Italia è ingovernabile -4

Roma, 5 mar. - "Trionfano la destra e i partiti euroscettici", scrive il tedesco Suddeutsche Zeitung. "I partiti euroscettici e di destra sono i grandi vincitori delle elezioni parlamentari in Italia. Il partito di protesta M5S e la Lega xenofoba hanno registrato una crescita", ricorda il quotidiano, "anche se con ogni probabilità nessun partito o alleanza arriva a una maggioranza capace di governare".

"Le elezioni in Italia danno una grande spinta all'estrema destra e ai populisti", titola il New York Times. Gli italiani hanno consegnato la maggioranza dei voti alle "forze di destra e populiste che hanno condotto una campagna alimentata dalla rabbia anti-immigrati", è l'analisi del quotidiano americano. Per il Washington Post, invece, "il risultato frammentato delle elezioni italiane rivela il potere dei populisti". "I populisti italiani di tutte le inclinazioni hanno preso a martellate il vecchio ordine politico del loro paese nelle elezioni di domenica, schiacciando i partiti centristi tradizionali in favore di un caleidoscopio di alternative a sinistra e a destra e ribaltando il loro sistema precedente, secondo i risultati preliminari", sottolinea il quotidiano.