Stampa estera: boom dei populisti ma Italia è ingovernabile -3

Roma, 5 mar. - Per il britannico The Guardian, "gli elettori italiani abbandonano il centro e cavalcano un'onda populista". Il Guardian ipotizza due scenari: "Il risultato più probabile delle elezioni nazionali sembra una vittoria della coalizione di centro-destra guidata da Silvio Berlusconi, l'ex primo ministro di 81 anni, o un parlamento appeso in cui i partiti populisti - il Movimento Cinque Stelle anti-establishment e la xenofoba Lega Nord - avrebbero una notevole influenza nella creazione del nuovo governo".

Analoghi toni sono stati utilizzati dall'Independent. "Elezioni in Italia: grandi successi per i partiti populisti e di estrema destra, ma nessun chiaro vincitore", è il titolo del quotidiano, secondo il quale l'assenza di una maggioranza di governo richiederà "settimane di colloqui per formare il nuovo esecutivo".

"I populisti registrano progressi, ma i sondaggi suggeriscono che il paese si dirige verso un parlamento senza maggioranza", è invece il titolo scelto dal Telegraph. "Vittoria per gli euroscettici, i partiti populisti scioccano l'establishment alle elezioni italiane". Stessa lettura del Financial Times, che in apertura titola: "I partiti anti-establishment italiani hanno fatto grandi progressi". Le proiezioni suggeriscono un Parlamento senza maggioranza con i Cinquestelle e la Lega Nord che guadagnano forza".(Segue)