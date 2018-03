Stampa estera: boom dei populisti ma Italia è ingovernabile -2

Roma, 5 mar. - "Populismo contro populismo: il voto di protesta porta l'Italia all'ingovernabilità" è il titolo di El Mundo dedicato al voto italiano. Le parole "confusione" e "instabilità" sono, ancora una volta, quelle che meglio si adattano a descrivere il panorama che si apre in Italia, sottolinea il giornale, che in un articolo di analisi del voto ricorda anche "la tragedia dell'europeismo italiano".

Il titolo di apertura di El Pais è invece dedicato alla vittoria di Cinquestelle e Lega. "Le forze radicali crescono in Italia in uno scenario senza una maggioranza chiara", si legge. "Il Movimento Cinquestelle cresce in maniera spettacolare ma il centrodestra avanza senza ottenere il consenso necessario". Il quotidiano non manca di sottolineare poi la sconfitta del Pd. "Il Partito Democratico affronta un difficile percorso politico". (Segue)