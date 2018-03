Stampa estera: boom dei populisti ma Italia è ingovernabile

Roma, 5 mar. - La vittoria del Movimento Cinque Stelle, il boom della Lega Nord e la sconfitta del Pd; il successo dei "populisti" e degli "euroscettici" da una parte, l'assenza di una maggioranza chiara e una sostanziale ingovernabilità dall'altra. E' la fotografia che tutti i principali quotidiani internazionali fanno del voto di ieri in Italia, che consegna il Paese a un futuro incerto.

"Italia: nessuna chiara maggioranza emerge secondo le prime proiezioni", è il titolo scelto da Le Figaro. "Più di 46 milioni di elettori sono stati chiamati alle urne questa domenica. Se la coalizione di destra formata attorno a Forza Italia di Silvio Berlusconi e la Lega Nord di Matteo Salvini è in testa, è tutt'altro che certo che possa governare, mentre la soglia per ottenere la maggioranza dei seggi è almeno il 40%".

Per Le Monde, invece, "i partiti anti-europei fanno il pieno". "L'instabilità politica non è una scoperta per l'Italia", ricorda il quotidiano. "Ma l'entità degli sconvolgimenti tracciati dai primi risultati di queste elezioni non ha precedenti. Non emerge nessuna chiara maggioranza parlamentare" e "il Paese, più che mai diviso, si sta muovendo di nuovo verso una situazione di blocco politico".(Segue)