Iran, Zarif denuncia "estremismo" dei Paesi Ue verso Teheran

Teheran, 5 mar. - Il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, ha criticato oggi l'"estremismo" adottato dai paesi dell'Unione europea nei confronti di Teheran "per mantenere gli Stati uniti nell'accordo sul nucleare" siglato nel 2015.

"Per mantenere gli Stati Uniti nell'accordo nucleare iraniano, i paesi europei hanno adottato una posizione estremista che finirà per indebolire la politica europea", ha detto Zarif nell'intervista pubblicata dal quotidiano riformatore Etemad nel giorno in cui è atteso a Teheran il capo della diplomazia francese Jean-Yves Le Drian.