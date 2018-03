Camera, a metà scrutinio M5s al 31,1%, Pd 19,4%, Lega al 18,4%

Roma, 5 mar. - Superata la metà dello scrutinio per la Camera (dati relativi a 38.548 seggi su 61.401 ) secondo i dati ufficiali del Viminale a Montecitorio il MoVimento Cinque Stelle è il primo partito con il 31,1% , seguito dal Pd crollato al 19,4% e dalla Lega al 18,4%. Più distaccate le altre forze politiche: Forza Italia si ferma al 13,6%, Fdi al 4,2%, LeU al 3,3%. Le altre liste in gara alle elezioni non hanno invece superato lo sbarramento del 3%. PiùEuropa di Emma Bonino la sfiora senza raggiungerla: 2,7%. Fra le altre, solo Potere al Popolo-Prc è oltre l'1%: 1,1%. Mentre CasaPound si ferma allo 0,9%, Il Popolo della Famiglia allo 0,6%, Insieme allo 0,5%, Civica Popolare e la Svp allo 0,4%, Italia agli italiani e Partito Comunista allo 0,3%. 10 Volte meglio e il Partito del calore umano allo 0,1%, Per una Sinistra rivoluzionaria allo 0,08% e Ala-Partito Repubblicano allo 0,07%.